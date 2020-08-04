Россиян предупредили об «опасном солнце»

Повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие дни ожидается в Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, Алтайском крае и Туве. Со среды «опасное солнце» будет светить на Северном Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму.

«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе шести-семи единиц. Это значит, что нужно будет соблюдать меры безопасности», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Собеседник добавил, что особо опасно будет в южных регионах России. Индекс ультрафиолетового излучения там будет достигать 10 единиц. Это очень высокий показатель. В Москве в ближайшее время этот индекс составит три-пять единиц. По словам Вильфанда, это не опасно, но меры предосторожности соблюдать все равно будет необходимо.

Всего шкала интенсивности ультрафиолетового излучения состоит из 12 пунктов. При уровне более трех единиц специалисты рекомендуют пользоваться солнцезащитными очками. По данным сайта Гидрометцентра, 4 августа в Москве днем ожидается до +26 градусов. Будет переменная облачность без осадков. Ветер южный до восьми метров в секунду.