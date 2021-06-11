Россиян предупредили об опасной погоде сразу в нескольких регионах

Грозы с ливнями и градом накроют в ближайшие дни регионы Центрального Черноземья и Северный Кавказ. При этом в Красноярском крае и Барнауле уровень воды в реках может подняться до опасных значений. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 метров в секунду», — процитировал синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, в ближайшие дни жителям Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областей стоит ждать заморозков в ночное время. Температура воздуха на улице опустится до +2…+3 градусов.

Жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе. Высокое атмосферное давление и большие значения столбика термометра приведут к повышенной пожароопасности.

«По-прежнему очень сложная гидрологическая ситуация в Красноярском крае. Там критерии опасной отметки [подъема воды] отмечаются, это касается прежде всего Енисея и его притоков», — отметил синоптик.

Он добавил, что ситуация не улучшится пока и в верховьях Оби, где до сих пор тает большой объем снега. Подъем уровня воды также возможен в Барнауле, где под водой могут оказаться дороги и участки жилых домов.