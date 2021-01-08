Россиян предупредили об опасной климатической аномалии будущим летом

Собеседница отметила, что последние два года в Сибири царил устойчивый антициклон. Теперь он пришел на Урал. Из-за юго-восточного ветра холодно и бесснежно. Если антициклон сохранится до лета, то будет погодная аномалия.

«Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — приводит агентство слова Пестряковой.

Она отметила, что в 2020 году на Урале постоянно было высокое атмосферное давление.

«С точки зрения экологии такая погода плохая, потому что идет рассеивание примесей в атмосфере», — добавила климатолог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в некоторых регионах России в ближайшие дни. По его словам, сильные морозы — до 10 градусов ниже нормы — ударят в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае столбик термометра опустится до -43 градусов. На следующей неделе сибирские морозы придут и в московский регион. Ночью в некоторых районах будет до -27 градусов. Холодать начнет уже в воскресенье, 10 января.