Россиян предупредили об окончании золотой осени

В центре европейской территории России до конца рабочей недели закончится золотая осень. В этот период погода будет солнечной и почти безветренной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Но будет много солнца. Золотая осень и только. Именно во всем центральном округе», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Синоптик отметил, что небольшая облачность все же будет появляться. Ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Также в ближайшие несколько дней прогнозируется рекордно высокое атмосферное давление, которое достигнет 762—764 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с 4 октября в средней полосе будет господствовать антициклон скандинавского происхождения. Он обеспечит преимущественно отсутствие осадков. Ночью возможно похолодание до нуля, в дневные часы ожидается до +12 градусов.

Кроме того, жителей европейской части России предупредили о природных аномалиях. В частности, в Калининграде воздух может прогреться до +21, а в Сибири и на Урале, наоборот, ожидается аномальный холод.