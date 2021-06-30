Россиян предупредили об исчезновении снежных зим

Снег зимой в России может стать редкостью. Среднесуточные температуры в это время года в Москве достигнут нулевой отметки, а значит, с сугробами придется распрощаться.

Континентальность климата на территории РФ постепенно понижается в связи с потеплением, рассказал радиостанции «Говорит Москва» заместитель директора Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Разница температур „зима — лето“ <…> сокращается на европейской территории России. Климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности», — пояснил он.

Отметки в ноль градусов среднесуточные зимние температуры в Москве, допустил специалист, достигнут спустя 30–40 лет. Если днем термометры покажут около +3, то ночью будет примерно −3.

«Снег будет уже аномалией, его можно будет редко увидеть, полежит и растает», — заявил Семенов, приведя в пример варшавскую погоду.

Стремительных изменений за пределами городов, по его мнению, ждать не стоит.

Глобальное потепление также грозит появлением в России торнадо и смерчей. Риск их возникновения в будущем увеличится.