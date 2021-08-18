Россиян предупредили об аномально теплой погоде до конца недели
Аномально теплая погода продержится по всей России до конца рабочей недели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В среду повсеместно выше нормы, с пятницы на западе Красноярского края температура около нормы. В воскресенье около и ниже нормы на севере Красноярского края, в Западной Сибири и в Иркутской области», — процитировало синоптика РИА «Новости».
Вильфанд добавил, что на всей остальной территории России температура будет выше нормы. Аномальное тепло будет наблюдаться до пятницы, 20 августа. Только в воскресенье, 22 августа, температура ожидается ниже нормы на два градуса на небольшой территории страны.
Самые большие аномалии ждут жителей Приволжья и Урала. Там воздух нагреется до +30…+31 градуса. На Таймыре вместо привычных +4 градусов синоптик пообещал +14 градусов тепла. Сильная жара будет ощущаться на юге Центрального федерального округа. По словам Вильфанда, высокие температуры являются редким явлением для августа.
Ранее синоптик сообщал, что в Москве незначительное понижение температуры и легкие осадки стоит ждать уже во второй половине недели.