Россиян предупредили об аномально снежной зиме

Предстоящей зимой на большей части территории России возможно существенный рост количества осадков, предупредили специалисты центра «Фобос». Уже в этом сезоне на ряд регионов страны обрушилась пурга и начались снегопады и даже штормы.

Несмотря на продолжающееся глобальное потепление, как объяснили синоптики, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, отметило РИА «Новости». Ряд ученых предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.

При этом пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, подчеркнули метеорологи, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — пояснили в «Фобосе».

Это все приведет к смещению циклонов у поверхности земли, что спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Также усилится западно-восточный перенос воздушных масс, за этим последует существенное увеличение количества осадков.

Специалисты предупредили, что самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока. В Москве, по их прогнозу, высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.

А в октябре температура воздуха выше нормы ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Сибири и Урала. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.