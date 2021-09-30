Россиян предупредили о возможных погодных аномалиях грядущей зимой

Прогнозировать погоду с каждым годом становится все сложнее — свои коррективы в атмосферные процессы вносит изменение климата, отметил руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков. Но, вероятность погодных аномалий в России предстоящей зимой достаточно велика.

В последнее время метеорологи сталкиваются с большими трудностями, и неточность прогнозов — не их вина, отметил климатолог в разговоре с радио Sputnik.

Он объяснил, что привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо.

Раньше, по его словам, погодные аномалии встречались не так часто, как сейчас. Предстоящей зимой, по мнению Яблокова, вероятность таких аномалий достаточно велика.

«Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019–2020 годов», — отметил климатолог.

Россияне из-за общей «нервозности» климата зимой могут столкнуться и с температурными рекордами, и с далеким от нормы количеством осадков. По словам Яблокова, скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья.

На юге Челябинской области выпал мокрый снег, высота которого достигала десяти сантиметров. Утром 28 сентября стало известно, что транспорт застрял на участке дороги от Урлядинского до Межозерного. Также непогода настигла и Республику Башкортостан. Там выпал снег высотой 11 сантиметров. В Хакасии снег накрыл поля. Из-за этого под угрозой оказались зерновые и зернобобовые культуры.