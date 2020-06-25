Россиян предупредили о температурных аномалиях до конца июня

По данным синоптиков, в пределах нормы будет температура в центральной России.

В московском регионе и Санкт-Петербурге средняя температура составит +16 градусов — это норма. Ниже нормы столбик термометра опустится в Приволжском и Уральском федеральном округах. Холоднее на четыре градуса, чем обычно, до конца июня будет на Урале и в центральной и западной частях Приволжья. Среднесуточная температура в этой части России составит от +12 до +16 градусов.

На азиатской территории и Сибири ситуация обратная — здесь прохладнее, чем всегда. Температура может отличаться от нормальной до конца первого летнего месяца на восемь градусов. На большей части Сибири среднесуточная температура составит +20 градусов.

В Москве и Московской области постепенно начало теплеть. 25 июня в столице днем до +25 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.