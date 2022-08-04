Россиян предупредили о «температурном форсаже» в августе

Лето не собирается сдавать свои позиции в Центральной России. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз о том, какая погода ждет россиян во второй половине текущей недели.

В беседе с радио Sputnik специалист отметил, что так называемый климатический экватор уже пересечен. При этом, по словам Тишковца, первые дни августа выдались очень теплыми. Боле того, он прогнозирует дальнейший рост температуры.

«На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до+ 27…+29 градусов, дальше будет больше», — предупредил синоптик.

В ближайшие дни, по его оценке, столбики термометров могут показать отметку до +32 градусов.

Температурный фон в Центральной России на конец первой недели августа выйдет на показатели +27…+32 градуса.

«Столбики термометров 5 и 6 августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку», — уточнил Тишковец.

Он пояснил, что такой температурный режим превышает климатическую норму минимум на четыре-пять градусов.

А вот в Санкт-Петербурге август по традиции будет дождливым, рассказала ведущий синоптик специализированного гидрометеорологического обеспечения Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. Однако горожан все же ждут перерывы на аномально жаркие дни.