Россиян предупредили о сильном похолодании

Начиная с 12 мая жителей европейской части России ждет резкое похолодание на 10 градусов. Кроме того, синоптики обещают сильные ветра и возможные грозы. Такая погода продержится до выходных.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 11 и 12 мая на европейской территории будет около +20…+25 градусов тепла. Вечером во вторник ожидается резкое похолодание.

«Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре—пять градусов», — приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Все эти дни жителей ждут сильные ветра и вероятные грозы. Столбики термометров ночью будут опускаться до +6…+8 градусов. В дневное время воздух прогреется до +10…+13 градусов. При этом в азиатской части страны будет жарко.

«Устойчивое тепло на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, на юге Красноярского края, в Тыве, Хакасии. Там температура +26…+28 градусов, а в Омской области в течение ближайших дней температура может подниматься днем до +35 градусов. Это фантастика для мая», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Он пояснил, что жаркая погода отмечается на азиатской территории из-за антициклона. Но остается высокая опасность лесных пожаров на юге Красноярского края и Западной Сибири, а также в Забайкалье.