Экология 13 сентября 2023, 01:25 Россиян предупредили о сильной магнитной буре Магнитная буря ждет россиян с 13 сентября Pxhere

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Россиян с 13 сентября ждет сильная магнитная буря. Как прогнозируется, она продлится три дня и окажет влияние на людей. Об этом сообщил сайт Pravda.ru со ссылкой на Пермский политехнический университет.

Ученые отметили, что метеозависимые люди в этот период могут почувствовать слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль.

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Кроме того, магнитные бури оказывают большее воздействие на работу устройств и приборов.

От воздействия магнитных бурь человек не может полностью защититься. Чувствительным к погодным изменениям людям рекомендуется быть осторожными и следить за прогнозами.

Врач-терапевт Ирина Ярцева ранее предполагала, что магнитные бури вряд ли окажут влияние на человека, если он ведет здоровый образ жизни, следит за своим питанием и достаточно спит. Врач отметила, что в основном магнитные бури воздействуют на тех людей, у которых есть проблемы со здоровьем.