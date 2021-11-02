Россиян предупредили о штрафах за неправильный выброс мусора

За неправильную утилизацию мусора власти имеют право наложить административные штрафы. Юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов рассказал, за что и как именно могут наказать, в интервью агентству «Прайм».

За несоблюдение требований по утилизации могут наложить административные штрафы. Их размер составляет от одной тысячи до двух — на физических лиц, от 10 до 30 тысяч — на должностных лиц, от 100 до 250 тысяч — на юридических лиц, предупредил юрист.

В мусорные баки нельзя бросать горячие отходы, снег, лед, лампочки, батарейки, любые медицинские товары, предметы, содержащие ртуть, а также крупногабаритные отходы, такие как мебель.

Иванов пояснил, что и другие виды мусора, которые могут навредить здоровью людей и сломать контейнеры и мусоровозы, тоже нельзя выбрасывать. Существует закон об отходах, согласно которому к ТКО (твердым коммунальным отходам) относится весь мусор, образующийся в жилых помещениях, и товары, утратившие потребительские свойства.

К обращению с ТКО есть свой свод требований, они установлены в правилах обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства.

Эксперт добавил, что для каждого из видов мусора есть свои способы утилизации. Так, например, мебель можно выбросить в специальные бункеры на контейнерных площадках, предназначенные именно для складирования таких предметов.