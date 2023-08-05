Экология 05 августа 2023, 04:05 Россиян предупредили о самом жарком периоде лета Синоптик Вильфанд: самый жаркий период лета ожидается в Центральной России до 7 августа РИА «Новости»

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Самый жаркий и длительный период лета ожидается в России с 4 по 7 августа, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В нечерноземной зоне — Москве и сопредельных областях выпустили штормовое предупреждение с 4 по 7 августа, очень жаркая погода, температура 31-34 градуса», — сказал он.

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По словам синоптика, в субботу, 5 августа, в столице ожидается до +32 градусов, в воскресенье и понедельник — +31…+33 градуса, а в Подмосковье — до +34 градусов. Во вторник, несмотря на жаркую погоду, возможны кратковременные дожди.

«Это будет самый жаркий и длительный период нынешнего сезона <…> Температура будет выше нормы на пять-шесть градусов», — объяснил Вильфанд.

При этом после аномальной жары в регионах будут наблюдаться дожди и похолодание до +18…+23 градусов.

По данным Гидрометцентра, в августе много дождей прогнозируется на территории Ленинградской, Иркутской, Новгородской и Мурманской областей.