Россиян предупредили о резком похолодании

Похолодание надвигается на несколько российских регионов. На следующей неделе в центральную часть России придет циклон, который собьет жару. Столбик термометра не поднимется выше +22 градусов.

Как сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, похолодание начнется уже в понедельник, 29 июня.

«Уже и ночью будет +10…+12 градусов, днем будет +19…+22. По сравнению с 30-32-градусной жарой это заметное понижение», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что 30 июня похолодает еще сильнее и усилятся дожди. Затронет циклон и Северо-Западный федеральный округ. Холод сохранится в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири.

Ранее синоптики предупредили жителей России о температурных аномалиях до конца июня. Холоднее на четыре градуса, чем обычно, до конца первого месяца лета будет на Урале и в центральной и западной частях Приволжья. Среднесуточная температура в этой части России составит +16 градусов.

26 июня в Москве и Московской области днем до +29 градусов, переменная облачность, преимущественно без дождей. Ветер прохладный, северный. Дуть он будет со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит 755 миллиметров ртутного столба и будет постепенно падать.