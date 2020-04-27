Россиян предупредили о рекордной жаре летом

Аномально теплая погода может продолжиться в России и летом. Синоптики прогнозируют, что жара может даже побить рекорды предыдущих лет.

«Мы в этом году наблюдаем аномально жаркую температуру, сегодня в Красноярске +35 градусов тепла, что для нас очень необычно. И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть аномально жаркое лето за всю историю», — приводит «Интерфакс» слова главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Он добавил, что если лето 2020 года не станет самым аномальным, то точно может войти в пятерку по температуре. Об этом Кобылкин рассказал во время совещания с президентом Владимиром Путиным о ситуации с паводками и пожарами. Министр отметил, что пока возгораний в лесах меньше не становится.

«Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции, но и, конечно, с безусловным потеплением климата», — заключил он.

Как сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москве и области к выходным стоит ждать уже +18 градусов. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обещает потепление только на следующей неделе.