Россиян предупредили о похолодании

К выходным температуры в европейской части России опустятся ниже нормы, прогностическая карта будет окрашена в оттенки синего. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы», — рассказал синоптик в беседе с РИА «Новости».

По его словам, в Центральном Черноземье температура воздуха будет на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы.

В грядущую пятидневку, как уточнил Вильфанд, уже не будет сильных температурных аномалий.

Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области. МЧС предупредило местных жителей об урагане. В среду, 21 июля спрогнозированы гроза, град и ветер до 20 метров в секунду. 22 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, а 23 июля ситуация может повториться.