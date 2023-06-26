Экология 26 июня 2023, 04:59 Россиян предупредили о похолодании в некоторых регионах Вильфанд: в Сибири и на Урале ожидается температура на 4-6 градусов ниже нормы Kireyonok_Yuliya/Freepik

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в некоторых регионах похолодает в ближайшие дни. Температура на четыре-шесть градусов ниже нормы ожидается в Сибири, на Урале и в Поволжье, написал ТАСС.

«Низкая температура, аномалии на четыре-шесть градусов, на Урале и в Сибирском федеральном округе будут по-прежнему. В Свердловской, Челябинской, Курганской областях — температура около +13-18 градусов днем и +5-10 градусов ночью», — рассказал метеоролог.

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Такая погода, по его словам, сохранится минимум до середины недели. Опустится температура в Алтайском крае и Омской области до значений +6…+11 градусов. В Томской области, Хакасии, Туве похолодает до +4…+9 градусов. Повысится температура только во второй половине недели — и то на два-три градуса, пояснил специалист.

Холодная погода ожидается в Поволжье, где по климату должно быть теплее, чем в Москве. В Чувашии, Удмуртии, Кировской области ночью будет всего +6…+11 градусов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности из-за надвигающейся сильной жары. В ближайшие дни столбики термометров в городе поднимутся до +30 градусов, при этом жаркая погода будет сопровождаться ветрами и дождями.