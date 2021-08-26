Россиян предупредили о погодной аномалии в ближайшие дни

Жителей Центрального федерального округа ждет аномально теплая погода, которая продлится до конца недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Везде в Центральном федеральном округе температура будет выше нормы с пятницы. Аномалия будет составлять четыре-пять градусов. И такая приятная погода будет до конца недели», — передал ТАСС его слова

Синоптик также добавил, что температурный фон в Московском регионе в этот период днем составит +23..+25 градусов тепла, ночью — +13...+15 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в начале сентября картина резко изменится. Таких температур, как в последние дни лета, москвичам ждать не стоит.