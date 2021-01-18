Россиян предупредили о плюсовой температуре ближе к концу недели

В Центральную Россию идет потепление. И к концу недели даже будет плюсовая температура. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она отметила, что 21 января на север европейской территории России, в том числе и в Москву, придет теплый воздух с Атлантики. Уже в пятницу днем ожидается повышение температуры до +4 градусов и выше.

Как отметила Паршина в комментарии «Российской газете», в понедельник в центре европейской части страны и на севере Поволжья сохранится очень холодная погода. Крещенская ночь обещает быть морозной.

Представитель Гидрометцентра рассказала, что днем 18 января ожидается -18…-23 градуса.

«В ночь на Крещение в Москве -21...-23 градуса, по области до -26. Днем 19 января -12...-14, пройдет небольшой снег», — добавила она.

Паршина уточнила, что сильные морозы сохранятся до среды в Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской областях. Температура там окажется на 8-12 градусов ниже климатической нормы.

Погода утром 18 января в московском регионе стала самой холодной за прошедшие четыре года, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.