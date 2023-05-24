Экология 24 мая 2023, 03:38 Россиян предупредили о пике магнитной бури «Известия»: накрывшая Землю магнитная буря достигнет пика утром 24 мая Pxhere

Читать 360tv в

В ночь на среду, 24 мая, Землю накроет магнитная буря. Явление начало набирать силу с полуночи, а своего пика достигнет к 06:00, сообщили «Известия». Специалисты перечислили группы людей, которым в такие периоды следует тщательно следить за своим состоянием здоровья.

Колебания стихнут только к полудню. Магнитной буре присвоен уровень G1 — первый из пяти по шкале опасности. Это следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Реклама

Метеозависимых людей предупредили о возможных недомоганиях в этот период. В частности, ведущий врач-кардиолог клиники «Ниармедик» на Маросейке Екатерина Бучина отметила, что в определенные периоды метеорологической негативной активности у некоторых людей развиваются метеопатические реакции. Влиянию подвержены гипертоники, постинфарктные и постинсультные больные, лица пожилого возраста, а также подростки в возрасте от 12 до 16 лет, пояснила врач.

Подверженным влиянию магнитных бурь людям рекомендуется в этот период избегать повышенных умственных и физических нагрузок, соблюдать режим сна и бодрствования и не переедать.

При ухудшении самочувствия нужно отдохнуть, измерить давление. В том случае, если симптомы не проходят или только усиливаются, то нужно обратиться к врачу, предупредил терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Константин Рябков.