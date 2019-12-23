Россиян предупредили о новых погодных аномалиях в предновогоднюю неделю

Погода в европейской части России в первой половине недели перед Новым годом будет по-прежнему аномально теплой. В то же время в Сибири и на Дальнем Востоке будет очень холодно — в Амурской области до - 48 градусов.

Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, в первой половине предпраздничной недели в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Иркутской области морозы из-за антициклона усилятся. Ночью ожидается около — 30 градусов, днем — 20 градусов.

Экстремальная метеообстановка ожидается в некоторых районах Дальнего Востока. Так, например, на севере Амурской области ночью столбик термометра опустится до отметки -48 градусов. Сохранятся сильные морозы и на юге Якутии. Здесь в первой половине недели и ночью и днем до -40.

В Москве предновогодняя неделя начнется снова с аномалии. В столице и некоторых центральных регионах России до +8 градусов. По данным собеседника издания, ближе к Новому году все же ожидается небольшое похолодание и, возможно, пойдет долгожданный снег. В понедельник, 23 декабря, в Москве облачно, местами пройдет дождь, днем до +8 градусов. Ветер южный, его скорость составит 10 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.