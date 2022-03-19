Россиян предупредили о «необычной» погоде в европейской части России

Мощный антициклон будет действовать на следующей неделе в европейской части России. Это спровоцирует в регионе значительную разницу температур на юге и севере.

«Необычная ситуация — на юге европейской части России температура будет ниже, чем на севере», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В северной половине, по его словам, температура в ближайшие дни прогнозируется минимум от восьми до четырех градусов мороза, в Ростовской — от 15 до 12 градусов мороза, на юге ПФО и Урала столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов мороза.

«Такая пространственная инверсия получается из-за действия мощного антициклона», — объяснил метеоролог.

Такая ситуация, как добавил Вильфанд, будет наблюдаться до середины следующей недели.

Челябинскую область и регионы Северо-Кавказского федерального округа также ожидают заметные отрицательные аномалии. Температура там в ближайшие дни опустится ниже нормы на 7-10 градусов. При этом, в Архангельской, Мурманской областях, Карелии, как уточнил глава Гидрометцентра России, температура будет выше нормы на 10-12 градусов.

Дожди со снегом ожидаются на этих выходных в Тюмени. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в субботу и воскресение будет колебаться от -12 до +1 градуса.