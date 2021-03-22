Россиян предупредили о начале весеннего паводка

В ближайшее время паводки ожидаются на территориях Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Сотрудники МЧС уже начали принимать меры для снижения возможных последствий.

«Паводки и половодья на их территориях возникают вследствие обильных осадков и таяния ледово-снегового покрова», — цитирует РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Кроме того, на развитие паводковой ситуации оказывают влияние увлажненность и глубина промерзания почвы, накопление воды в снеге, а также толщина льда на реках. Поэтому существуют регионы, требующие особого внимания.

Регулярный мониторинг ведется по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и северо-западной части России. Для этого сотрудники МЧС применяют беспилотные летательные системы. Помимо этого, ведутся работы по созданию берегоукрепительных сооружений.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномально теплая погода в ближайшие дни ожидается в Сибири и на Дальнем Востоке. В течение недели температура поднимется на 8–10 градусов выше нормы.