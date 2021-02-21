Россиян предупредили о морозах 23 февраля

Россияне отпразднуют День защитника отечества при аномально холодной погоде. В ближайшие пять дней самые низкие значения ожидаются 23 февраля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Передо мной карта аномалий. Средняя аномалия до 24 февраля, включая первый рабочий день, начиная с западных границ страны и фактически до тихоокеанского побережья. Везде отрицательная аномалия в ближайшие пять дней. Наиболее холодная она 23-го числа», — привело слова Вильфанда РИА «Новости».

Морозная погода в праздничный день ждет жителей европейской части России, а также Урала, Красноярского края и Западной Сибири. Синоптик пояснил, что на некоторых территориях холодно будет из-за антициклона, а где-то морозы принесет заток холодного воздуха. В результате минусовые значения установятся по всей стране.

Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин сообщил, что 2021 год будет холоднее, чем 2020-й. Причиной он назвал климатическое явление Ла-Нинья в Тихом океане.