facebook_pixel
    21 февраля 2021, 00:39

    Россиян предупредили о морозах 23 февраля

    Дарья Бунякова

    Россияне отпразднуют День защитника отечества при аномально холодной погоде. В ближайшие пять дней самые низкие значения ожидаются 23 февраля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Россиян предупредили о морозах 23 февраля

    «Передо мной карта аномалий. Средняя аномалия до 24 февраля, включая первый рабочий день, начиная с западных границ страны и фактически до тихоокеанского побережья. Везде отрицательная аномалия в ближайшие пять дней. Наиболее холодная она 23-го числа», — привело слова Вильфанда РИА «Новости».

    Морозная погода в праздничный день ждет жителей европейской части России, а также Урала, Красноярского края и Западной Сибири. Синоптик пояснил, что на некоторых территориях холодно будет из-за антициклона, а где-то морозы принесет заток холодного воздуха. В результате минусовые значения установятся по всей стране.

    Ранее директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин сообщил, что 2021 год будет холоднее, чем 2020-й. Причиной он назвал климатическое явление Ла-Нинья в Тихом океане.