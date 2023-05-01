Экология 01 мая 2023, 15:59 Россиян предупредили о магнитных бурях с 1 по 11 мая Магнитные бури обрушатся на Землю с 1 по 11 и с 23 по 29 мая РИА «Новости»

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В начале мая на Землю обрушатся мощные магнитные бури, сообщило издание listaj.ru. Авторы статьи отметили, что метеозависимые люди ощутят наибольший дискомфорт в течение первых пяти дней месяца.

Журналисты отметили, что геоудары отметят 1, 2, 3, и 4 мая, затем явление повторится седьмого числа. Магнитные бури будут бушевать до 11 мая, после чего несколько утихнут. Они вновь повторятся в конце месяца, пик придется на неделю с 23 по 29 числа.

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Специалисты посоветовали россиянам пить больше воды, спать не менее восьми часов в сутки, принимать контрастный душ и пить больше жидкости, чтобы предотвратить загустевание крови.

«Противостоять именно магнитной буре человек еще не научился, поэтому во время нее желательно ограничить те стрессы, с которыми мы научились бороться», — рассказал врач-кардиолог Сергей Васильев.

Ранее магнитная буря накрыла Землю в конце апреля. Тогда ученые оценили степень ее воздействия до уровня G4 — предпоследнего по пятибалльной шкале. Именно из-за этого жители столичного региона наблюдали северное сияние.