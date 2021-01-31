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    31 января 2021, 11:54

    Россиян предупредили о магнитной буре в понедельник

    Анастасия Калинина

    В понедельник, 1 февраля, в России ожидается геомагнитная буря. Это произойдет из-за усиления солнечного ветра. Информация появилась на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
    Россиян предупредили о магнитной буре в понедельник

    По их данным, буря будет слабой — уровень G1. Ученые отметили, что солнечный ветер происходит из выступа южной полярной корональной дыры.

    Всего у магнитных бурь пять классификаций, где G5 считается самой сильной. Буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Однако более сильные бури могут провести к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.

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