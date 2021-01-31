Россиян предупредили о магнитной буре в понедельник

По их данным, буря будет слабой — уровень G1. Ученые отметили, что солнечный ветер происходит из выступа южной полярной корональной дыры.

Всего у магнитных бурь пять классификаций, где G5 считается самой сильной. Буря класса G1 может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Однако более сильные бури могут провести к нарушениям связи и перебоям в работе навигационных систем.

Главный внештатный специалист депздрава Москвы Андрей Тяжельников предупредил жителей Москвы о том, что рано еще переходить на весеннюю одежду. В столице возможны новые резкие перепады температур. Он отметил, что даже в период оттепели лучше одеваться многослойно. Потому что от промерзшей земли идет холод, к переохлаждению также может привести сырость.