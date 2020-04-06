Россиян предупредили о грядущих заморозках

В нескольких российских регионах снова будет довольно прохладно. Температура опустится до −4 градусов. Заморозки ожидаются даже в Краснодарском крае.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС о погоде на наступившей неделе. Похолодание произойдет из-за затока холодного воздуха.

«И в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки», — заметил синоптик. По его словам, столбики термометра опустятся также в Ставрополье, на востоке Краснодарского края и в Ростовской области. Холодно будет и в Поволжье.

Перечисленные регионы окажутся на периферии антициклона, где будут перемещаться воздушные массы.

«Заморозки будут до −4 градусов», — уточнил Вильфанд. Он добавил, что ситуация с погодой изменится к четвергу. С 9 апреля снова начнется потепление.

Вирусологи считают, что из-за весеннего тепла темпы распространения коронавируса по всему миру вряд ли снизятся. Обстановка, возможно, изменится летом. В это время года люди менее восприимчивы к респираторным заболеваниям.