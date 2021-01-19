Россиян предупредили об аномальном потеплении. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, очень теплая по климатическим меркам погода придет в европейскую часть страны.

Резкое повышение температуры произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики, рассказал синоптик. Через юг Западной Европы тепло будет поступать в центр Европейской России.

«Это приведет к тому, что в течение четверга температура будет меняться на 12-13 градусов в течение дня. Уже к вечеру в четверг температурный фон — минус 2 — минус 4. В пятницу днем оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса. К концу недели погода станет на 10 градусов выше нормы», — отметил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

При этом аномальный холод сохранится в Заволжье, на Урале, на севере и в центре Западной Сибири. В этих местах столбики термометров опустятся на 12-16 градусов ниже климатической нормы.

Подмосковные электросетевые компании перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды в регионе. Режим повышенной готовности ввели несколько крупных электросетевых компаний Московской области. Из-за сильного мороза и возможного сильного ветра не исключены падение деревьев и обрывы линий электропередачи. Чтобы быстро устранять возможные перебои, восстановительные бригады находятся в режиме готовности.

При необходимости энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ.