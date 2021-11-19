Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет лунное затмение

В пятницу, 19 ноября, жители России смогут стать свидетелями уникального явления. Лунное затмение, которое начнется утром, обещает оказаться самым долгим за последние полтысячи лет. Об этом рассказали в «Роскосмосе».

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — рассказали в госкорпорации.

В «Роскосмосе» добавили, что наступающее затмение может оказаться почти полным. Под тенью со стороны Земли окажется практически вся Луна. Ожидается, что лунный диск в это время будет выглядеть слегка красноватым.

Длительность затмения — приблизительно 28 минут, с 10:20 до 13:48 по московскому времени. Максимальная фаза ожидается в 12:04. В госкорпорации отметили, что в этот момент Луна будет находиться в западной части созвездия Телец, поблизости от звездного скопления Плеяды.

Однако увидеть затмение можно будет не со всей территории России. Например, из Москвы явление видно не будет. Максимально четко затмение будет выглядеть с Дальнего Востока, а разные фазы его можно будет наблюдать в забайкальских регионах, в Центральной, Восточной и Северной Сибири.