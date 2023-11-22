Экология 22 ноября 2023, 17:07 Россия выйдет на углеродную нейтральность не позднее 2060 года Путин заявил о планах России достичь углеродной нейтральности к 2060 году РИА «Новости»

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Россия является ответственным участником глобальных усилий по борьбе с климатическими изменениями. Поэтому страна может перейти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года, заявил президент РФ Владимир Путин на виртуальном саммите лидеров G20.

«Россия планирует выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года», — указал глава государства.

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По его словам, для этого страна начала активно использовать доступные и эффективные инструменты по сокращению парниковых выбросов, в том числе атомную энергетику, гидроэнергетику, а также увеличение поглощающей способности лесных массивов.

Ранее Владимир Путин подписал указ об утверждении новой климатической доктрины, направленной на обеспечение устойчивого развития России в условиях изменяющегося климата. В документ вошла цель по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.