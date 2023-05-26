Экология 26 мая 2023, 13:59 Россия совместно с Китаем и Монголией займется сохранением диких кошек

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Россия создаст резерват «Земля больших кошек» совместно с Китаем и займется вопросами сохранения снежного барса с Монголией. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на пленарной сессии Невского международного экологического конгресса.

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«С китайскими партнерами договорились о создании трансграничного резервата „Земля больших кошек“. С российской стороны в него войдут заповедник „Кедровая падь“ и национальный парк „Земля леопарда“ в Приморье, с китайской — Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. С Монголией работаем по вопросам сохранения одной из редчайших кошек — снежного барса», — отметила Абрамченко.

По данным отчета Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию при ООН, приблизительно 25% видов находятся под угрозой исчезновения в большей части изученных групп животных и растений. По другим данным, число может достигать одного миллиона видов флоры и фауны.

Ключевыми решениями этого вызова вице-премьер назвала расширение объектов природного наследия и усиление их охраны, создание национальных и международных центров воспроизводства. Благодаря таким мерам в России удалось увеличить численность амурского тигра на 40%, а дальневосточного леопарда — на 60%.