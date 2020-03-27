Россия сократит потребление китайских реагентов, разрушающих озоновый слой

Правительство России ратифицировало поправку к Монреальскому протоколу по сокращению выбросов веществ, разрушающих озоновый слой. Страна обязалась с 2020 года сокращать потребление гидрофторуглеродов и в дальнейшем почти полностью отказаться от них.

Гидрофторуглероды используются как хладагент в холодильном оборудовании и кондиционерах, а также при производстве вспененной теплоизоляции. При попадании в атмосферу эти вещества не только вредят озоновому слою, но и создают парниковый эффект.

Россия обязалась уменьшить потребление гидрофторуглеродов с 2020 года на 5% по сравнению с базовым уровнем, с 2025 года — на 35%. В 2029 году потребление должно упасть на 70%, в 2034 году — на 80% от базового, с 2036 — года на 85%.

Переходный период по полному отказу от гидрофторуглеродов составит в России около 20 лет, сообщили «360» в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Также, ратифицируя поправку к Монреальскому протоколу, Россия обязалась внедрить систему лицензирования импорта и экспорта гидрофторуглеродов. Сейчас к поправке присоединились 92 страны.

В России нет собственного производства гидрофторуглеродов. В основном этот хладагент закупается в Китае.