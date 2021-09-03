Россия планирует к 2030 году уменьшить выбросы СО2 до 70% от уровня 1990 года. Со временем страна сможет достичь углеродной нейтральности, заявил вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, Россия активно поддерживает мировую климатическую повестку. В качестве подтверждения он привел Парижское соглашение, которое заключили в 2015 году. В России документ начал действовать в 2019-м.

«Были заявлены со стороны России те показатели целевые, которые мы должны достигнуть. К 2030 году мы должны снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года. Я считаю, что мы полностью можем выйти на нулевые или близкие к нулевым выбросы СО2», — процитировало Новака РИА «Новости».

Как уточнил вице-премьер, сейчас в России нетто-выбросы СО2 в атмосферу составляют 1,6 миллиарда тонн. При этом в конце 1990-х значение доходило до 3,1 миллиарда тонн. Власти ведут работы по уменьшению количества выбросов сразу по нескольким направлениям. Также в России занимаются модернизацией электростанций и снижением выбросов попутного нефтяного газа, выделяющегося при добыче нефти.