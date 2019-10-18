  • Россия сделала шаг к безопасной утилизации отходов

    18 октября 2019, 19:08

    Ирина Нагайникова

    За год число точек сбора использованных батареек выросло в России в 2,5 раза, сообщило ИА НСН.

    Генеральный директор группы компаний «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк рассказал, что прирост числа точек сбора батареек составил около 150 процентов.

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    «Количество точек (по сбору батареек) в 2019 году выросло в 2,5 раза — до 2557. Прирост 150 процентов. Прогнозный объем переработки на этот год порядка 420 тонн. С моей точки зрения, тот запрос, который от общества был снизу, сегодня нашел ответ в виде инфраструктуры, которая ретейлом создана», — заявил он.

    Мацюк поделился, историями о том, как общество стремится к безопасной утилизации. Иногда это доходит до курьезных ситуаций. Например, на предприятие по переработке издалека привозили батарейки неравнодушные граждане, а региональные управления ФНС отправляли их бандеролями.