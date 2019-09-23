Россия приняла Парижское соглашение по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал в понедельник, 23 сентября постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Ранее СМИ сообщали, что Россия ратифицирует соглашение через постановление своего Кабмина, минуя Госдуму.

«Давайте начнем с важного документа — постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату», — сообщил Медведев в ходе совещании с вице-премьерами. Его слова привело РИА «Новости».

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Ратификация соглашения совпала с саммитом Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата. Саммит начался сегодня, 23 сентября в Нью-Йорке. Чтобы подчеркнуть важность экологической темы, здание ООН с помощью визуальных эффектов превратят в ледник, а из динамиков будут лететь детские голоса, призывающие президентов стран мира беречь природу и не нарушать экологическое равновесие.

Парижское соглашение направлено на борьбу с глобальным потеплением. Его подписали в общей сложности 194 государства. Оно предусматривает регуляцию выбросов углекислого газа в атмосферу планеты. Россия подписала документ еще в 2016 году. Для его ратификации потребовалось три года.