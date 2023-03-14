Экология 14 марта 2023, 10:38 Россия поделится с Алжиром опытом в сфере утилизации ТКО

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Российский экологический оператор провёл очередной раунд переговоров с представителями Алжира.

На встрече обсуждалось сотрудничество в области развития экономики замкнутого цикла на территории Республики, а также модернизация инфраструктуры обращения с отходами и применение российских технологий в сфере обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

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«В настоящее время экосистема отходов на африканском континенте модернизируется, в том числе отрасль планомерно развивается в Алжире. В ноябре 2022 года мы предложили создать там предприятие по переработке бытовых отходов и обсудили наш опыт по построению системы обращения с пластиком и органикой. Сегодня уже рассматриваем практические шаги в реализации этих и иных намерений. Потенциал данного сотрудничества высокий. Ситуация такова, что темпы образования отходов во всем мире растут. По разным данным, к 2050 году Северная Африка и Ближний Восток будут производить свыше 250 млн тонн. При этом больше половины всего объема отходов в этих регионах по-прежнему уходит на открытые свалки. В этой связи важно уже сегодня наладить и автоматизировать систему обработки мусора, в том числе с тем, чтобы со временем совершить полноценный переход к циклической экономике», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На перспективу обсуждалось взаимодействие в части интеграции отечественного опыта по внедрению технологий сбора, сортировки и утилизации ТКО на территории Алжира. Для этого планируется адаптировать соответствующие российские технологии, успешно применяемые РЭО в формировании системы обращения с отходами в РФ.

Среди прочего в будущем совместная работа позволит обеспечить возврат полезных компонентов из отходов производства и потребления в хозяйственный оборот Алжира для их использования в качестве вторсырья.

В 2023 году стороны рассчитывают заключить серию профильных соглашений по линии Министерства окружающей среды и возобновляемых источников энергии и Национального агентства по утилизации отходов Алжира.