Экология 05 апреля 2024, 10:14 Россия поделилась с Ганой технологиями сортировки отходов РЭО

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Представители Российского экологического оператора совместно с представителями РУДН провели экскурсию для специалистов по обращению с отходами из Республики Гана на КПО «Нева» в Московской области.

«Россия уже наработала опыт в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и готова делиться им с коллегами из других стран. В 2022 году в подмосковном Солнечногорске было открыто уникальное предприятие — мусороперерабатывающий комплекс „Нева“ мощностью 500 тысяч тонн в год. РЭО вложил в него 1,6 млрд рублей. Комплекс имеет уровень переработки 75% потока. Специалисты из Ганы посетили КПО и узнали о его устройстве, переняли необходимый опыт», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В ходе экскурсии, которая состоялась 3 апреля, специалистам из Ганы рассказали о том, как устроен раздельный сбор отходов, транспортирование ТКО, весовой контроль на объектах ТКО, как работает автоматическая сортировка отходов, как при помощи компостирования можно получить техногрунт для пересыпки полигонов, как рекультивируются полигоны в России.

В рамках посещения КПО «Нева» также состоялось совещание с представителями технологического и международного блоков РЭО.

Одна из ключевых проблем создания эффективной системы управления отходами в столице Ганы — недостаточное количество высококвалифицированных кадров. Для повышения квалификации в сфере обращения с ТКО 10 профильных сотрудников Муниципального собрания Корле Клотти (г. Аккра, Гана) с 18 марта по 5 апреля 2024 года проходят обучение на базе института экологии РУДН.