Россия побила антирекорд по загрязнению воздуха

В России зафиксировали абсолютный максимум по количеству высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за последние 17 лет. Самыми неблагоприятными эксперты считают Красноярский край и Оренбургскую область.

Именно на эти регионы приходится основная часть опасных загрязнений, сообщил ТАСС со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным компании, всего по стране за первые шесть месяцев 2021 года был зарегистрирован 181 инцидент загрязнения воздуха. Это абсолютный максимум для первого полугодия как минимум за последние 17 лет.

Вызывают опасения экспертов также Архангельская область, Бурятия, Самарская область Хакасия, Забайкальский край, Самарская область, Тува.

Высоким загрязнением считается содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию в 10 и более раз. Если она выше в в 20-29 раз и остается такой более двух суток, то речь уже идет об экстремальном загрязнении. Высокие и экстремально высокие загрязнения опасны, потому что могут нанести серьезный удар по окружающей среде и здоровью человека.