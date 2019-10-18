Пластик — одна из составляющих, влияющая на отходы. Он несет большую угрозу окружающей среде. Между Индией и Африкой уже образовался континент из пластиковых бутылок и стаканчиков.

Россия откажется от пластиковых пакетов. В каких странах уже ввели запрет? Подробнее

Проблема с влиянием пластика на экологию значительная, уверен депутат. В связи с этим в будущем люди откажутся от его производства.

«Это общемировой тренд, который приведет к тому, что человечество откажется от одноразовой пластиковой посуды и найдет более современные средства упаковки», — отметил Черкасов.

Чиновник предложил внедрять наилучшие доступные технологии и практики, успешно функционирующие в других странах. Для этого России нужно разработать дорожную карту с поэтапным переходом. В ней стоит прописать технологии для предприятий, которые постепенно откажутся от пластиковой посуды.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о разработке законопроекта о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. В дальнейшем этот материал планируют полностью запретить.