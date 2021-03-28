Россия обогнала соседей по темпам изменения климата

Согласно данным Росгидромета, глобальное потепление идет в России быстрее, чем в других странах северного полушария. Об этом «Радио 1» заявил руководитель прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Шувалов.

«Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», — сказал синоптик.

С последствиями глобального потепления россияне сталкиваются уже сейчас. Потому что на севере происходит усиление осадков, а в южных регионах России возрастает риск засух.

«Мы это видим и нынешней зимой: там и запасы влаги в почве, и количество выпавших осадков отнюдь недостаточно, чтобы благополучно встречать летний сезон», — предупредил Шувалов.

С еще большими проблемами сталкивается регион вечной мерзлоты. За последние 20 лет там постоянно растет площадь оттаявших участков. Это грозит местным городам, а также нефтепроводам.

Критическим для мира, по словам специалиста, станет увеличение среднегодовой температуры на планете на пять градусов. Оно приведет к колоссальной миграции населения на север.