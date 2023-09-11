Экология 11 сентября 2023, 14:42 Россия обменяется со странами АСЕАН технологиями в области обращения с отходами РЭО

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Россия намерена обмениваться технологическим опытом в области обращения с отходами со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и развивать совместные инфраструктурные проекты. Об этом сообщил глава Российского экологический оператор Денис Буцаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). РЭО уже ведет переговоры с такими странами АСЕАН, как Мьянма, Вьетнам и Таиланд, а также с Китайской народной республикой.

«Что касается практических вопросов, связанных с сотрудничеством с группой стран АСЕАН. Благодаря непосредственно нашим коллегам по российскому блоку не так давно мы приступили к реализации программ технологического обмена и обсуждения проектных перспектив развития экономики замкнутого цикла в каждой из стран АСЕАН. На данный момент у нас уже есть конкретные предложения и проработки с группой стран относительно совместной реализации проектов, связанных с работой с отходами и понятием экономики замкнутого цикла. При этом мы не ограничиваемся твердыми коммунальными отходами (ТКО), речь и о промышленных, сельскохозяйственных, строительных отходах. А также мы говорим не только и не столько про вывоз и сортировку, сколько про использование отходов в качестве вторичного сырья для производства новых видов продукции. Это, возможно, открывает новые отраслевые перспективы в каждой из стран-участниц», — сообщил Денис Буцаев на бизнес-диалоге «Россия — АСЕАН».

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РЭО уже провел ряд переговоров с Мьянмой, включая переговоры с крупнейшими городами по реализации инфраструктурных проектов на базе технологий, которые существуют в России, либо технологий, которые страны совместно готовы разрабатывать в рамках научно-исследовательских программ. Сейчас РЭО определяет финансовые параметры по реализации в столице Республики крупного инфраструктурного проекта по переработке отходов. «В первую очередь это будут отходы ТКО, с особым акцентом на переработку органических отходов и получения сырья для возможного использования в строительстве и благоустройстве», — сказал Денис Буцаев.

С Таиландом РЭО обсуждает аналогичный проект, связанный со строительством объектов инфраструктуры по переработке широкого спектра видов отходов, начиная с пластиковых, картонно-бумажных, стеклобоя и заканчивая проектами комплексной переработки промышленных и строительных отходов. В марте в рамках подготовки к восьмому заседанию Смешанной Российско-Таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству представители стран обсудили возможность выхода на подписание соответствующих коммерческих сделок.

С Вьетнамом также активно развиваются переговоры относительно развития принципов экономики замкнутого цикла, указал Буцаев. Идут обсуждения проектов в сфере обращения с отходами как твердыми коммунальными, так и промышленными. Есть договоренность относительно визита осенью 2023 года во Вьетнам для проведения оценки существующей в стране системы обращения с отходами и возможности сформировать предложения по строительству мощностей в крупнейших городах Республики.

«Достаточно активно обсуждаем с Китаем, с крупнейшими компаниями, занимающимися производством оборудования для нашей отрасли, совместные проекты по замещению того вида оборудования, которое мы до определенного промежутка времени импортировали с рынков западных стран. При этом с целью не просто их импортозаместить, а создать новые технологии, которые можно было бы использовать совместно с китайскими компаниями не только на рынке России, либо Китая, но в том числе и на рынках стран АСЕАН», — отметил гендиректор РЭО.

Бизнес-диалог «Россия — АСЕАН» состоялся 11 сентября в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке 10−13 сентября.