Россия направит 70 мусоровозов и другую спецтехнику в ДНР | 360°

Экология 13 сентября 2022, 16:31 Поделиться Telegram

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Viber Россия направит 70 мусоровозов и другую спецтехнику в ДНР

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Российское Минприроды направит 70 мусоровозов и более 6000 контейнеров для отходов в Донецкую народную республику. Деньги были выделены из резервного фонда РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, за реализацию мер поддержки в рамках специального инфраструктурного проекта на территории г. Мариуполь отвечает вице-премьер Марат Хуснуллин.

Профильный вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что запуск экологических проектов станет еще одним шагом для нормализации жизни, которую так ждали жители Республик. Абрамченко отмечала, что первым делом Правительство России сформировало меры поддержки для возобновления работы коммунальных служб в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, чтобы закупить новые мусоровозы и контейнеры для сбора отходов и не допустить мусорного коллапса.

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«Ключи от машин получили непосредственно водители, 48 сотрудников муниципального предприятия. Люди, которые помогают наводить в городе чистоту. Также, в ближайшее время, направим в Мариуполь ещё 24 единицы специализированной техники и ещё 3 тысячи мусорных контейнеров. Все расчёты основаны на мастер-плане развития Мариуполя, который утвердил глава ДНР. И Минприроды выполнило свою часть поручения по обращению с ТКО. Всю техника и контейнера передаём Мариуполю безвозмездно. Прошу руководство города и республики обеспечить контроль за её работой. Чтобы техника не простаивала, а работала на благо, и чистоту", - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Всего закупили 50 единиц техники: 20 мусоровозов 16 м³, 3 мусоровозов 8 м³, 2 самосвала, 2 манипулятора, 13 бункеровозов, 5 газелей, 2 лады ларгус, 1 УАЗ, 1 топливозаправщик, 1 ломовоз. Топливозаправщик и бункеровоз уже прибыли в Мариуполь.

«Правительство РФ выделило из резервного фонда средства на спецтехнику, которые уже были доведены до Минприроды России. РЭО было поручено проследить за целевым расходованием средств. Всего запланировано купить 70 мусоровозов, 50 — сейчас и еще 20 — в середине октября. Две единицы техники уже отправили в Мариуполь, 48 мусоровозов планируется направить сегодня. Помимо этого будут закуплены 9000 баков для отходов и около 300 бункеров», — добавил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Для Республики также будут закуплены контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО) в количестве около 9000 штук. Уже готовы к отправке 3080 баков, они уже в ближайшее время будут отправлены в Мариуполь. Еще 1420 должны принять сегодня, а до конца недели 1500 контейнеров. Также будут направлены восьмикубовые бункера в количестве 300 штук и 32-кубовые бункеры (10 штук). Всего будет 6000 однокубовых баков, 3000 контейнеров в объеме 0,24 кубического метра», — сказал заместитель генерального директора РЭО Евгений Карелов.

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