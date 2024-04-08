Экология 08 апреля 2024, 14:06 Россия может начать поставки оборудования для переработки отходов в Гану РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с послом Республики Гана в Российской Федерации Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе и Главой муниципального собрания Корле Клотти Республики 5 апреля в Москве. На встрече обсуждалась возможность обмена технологиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также поставка оборудования Россией в Гану.

«Дружественные страны интересуются российскими технологиями в сфере обращения с отходами. На прошедшей встрече мы обсудили сотрудничество России и Ганы в области реализации принципов экономики замкнутого цикла и технологического взаимодействия. Рассматриваем поставку нашего оборудования в африканскую республику, а также создание там комплексного объекта по обращению с отходами (КПО)», — сообщил Денис Буцаев.

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Глава РЭО и посол Ганы обсудили возможные варианты сотрудничества для обмена опытом в области формирования национальной системы обращения с отходами в Республике Гана, реализацию совместного пилотного проекта по строительству комплексного объекта по обращению с отходами на территории города Аккра, поставку профильных российских технологий и оборудования в Гану.

В рамках проекта Российского университета дружбы народов (РУДН) РЭО также организовал 3 апреля визит делегации Республики Гана на КПО «Нева», в ходе которого состоялась рабочая встреча делегации с представителями технологического и международного блоков компании.