Экология 21 апреля 2023, 14:37 Россия изучит технологии Китая в переработке одежды

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Представители РЭО обсудили возможность использования китайского оборудования для полноцикловой переработки текстиля на территории РФ.

Делегация Российского экологического оператора посетила завод по производству оборудования утилизации текстиля HI-TECH HEAVY INDUSTRY CO в Чжэнчжоу.

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«Сейчас активно стали подниматься вопросы, связанные с развитием сферы переработки текстиля в России. На базе созданной при поддержке РЭО Ассоциации „Ресурс“ мы обсуждаем шаги, необходимые для увеличения доли переработанных отходов текстиля. Сейчас этот показатель сохраняется на уровне около 20 тысяч тонн, при том что утилизации подлежат 200 тысяч тонн. Нужны мощности для переработки и эффективная система сбора. Рабочая поездка в Китай стала одним из таких шагов. Представители РЭО встретились с руководством компании HI-TECH HEAVY INDUSTRY CO и посетили линии производства высокотехнологичного оборудования. Договорились об обмене контактами партнеров компании, чтобы выстроить полный цикл утилизации текстильных отходов с использованием китайского оборудования и технологий в России. Достигнуты договоренности о продолжении взаимодействия, также планируется подписание соглашения о сотрудничестве», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Компания HI-TECH HEAVY INDUSTRY CO., LTD занимается производством оборудования, которое производит синтетический и полусинтетический текстиль из различного сырья, в том числе из переработанных полимерных и текстильных отходов. Конечный продукт может быть использован для производства изоляционных материалов, наполнителей, геотекстиля, бытового и медицинского текстиля и др. Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение для своего оборудования.

Во время рабочей поездки в Китайскую Народную Республику представители РЭО также посетили крупнейшую в Азии выставку по технологиям переработки отходов IE expo China 2023 в Шанхае и провели ряд деловых встреч, на которых договорились об обмене технологиями и обсудили возможность локализации производства китайского оборудования в России.