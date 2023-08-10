Экология 10 августа 2023, 17:27 Россия и Вьетнам обменяются технологиями компостирования отходов РЭО

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Представители Российского экологического оператора и Ассоциации экологической индустрии Вьетнама 10 августа провели рабочую онлайн-встречу и обсудили возможности обмена технологиями компостирования органических отходов.

«Работа по формированию экономики замкнутого цикла и реформированию отрасли по обращению с отходами включает в себя обмен опытом и информацией с зарубежными специалистами. Накануне представители РЭО провели ВКС с коллегами из Вьетнама и обсудили возможности двустороннего сотрудничества по вопросам переработки отходов. Представители Вьетнама заинтересовались российскими технологиями компостирования органических отходов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО рассматривает возможность организовать осенью визит делегации из Вьетнама в Россию для ознакомления с технологией компостирования на российских объектах.

Онлайн-встреча была организована при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам.

Ассоциация вьетнамской экологической индустрии находится под государственным управлением Министерства промышленности и торговли Вьетнама. В Ассоциацию входят около 400 коллективных и индивидуальных членов, являющихся руководителями, учеными, предпринимателями, компаниями и исследовательскими учреждениями со всей страны в области экологической индустрии.