Россия и Таиланд договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел встречу с Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Господином Сасиват Вонгсинсават на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На встрече обсуждалось сотрудничество в сфере обращения с отходами.

«Обсудили сотрудничество Российской Федерации и Королевства Таиланд в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Российский экологический оператор заинтересован в инвестиционном и технологическом взаимодействии с тайскими компаниями. Рассчитываем на тесное сотрудничество с коллегами из Таиланда, — отметил Денис Буцаев.

На встрече Посол выразил готовность помочь выстроить доверительные и плодотворные отношения между тайскими компаниями и ППК. Для этого он готов предоставить РЭО контакты глав тайских компаний в сфере обращения с отходами.