Россия и страны АСЕАН будут развивать компетенции в области оборота отходами по принципам ESG | 360°

Экология 27 октября 2022, 16:51 Россия и страны АСЕАН будут развивать компетенции в области оборота отходами по принципам ESG

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Российский экологический оператор и Деловой совет «Россия-АСЕАН» договорились о сотрудничестве в сфере реализации принципов экономики замкнутого цикла, улучшения экологической ситуации и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соглашение подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и председатель Делового совета «Россия-АСЕАН» Иван Поляков. В качестве основных направлений совместной работы выделены научное, технологическое и инвестиционное взаимодействия между Россией и странами АСЕАН.

«Наша задача — синхронизироваться. За последние четыре года отрасль обращения с отходами сильно преобразилась: решаются проблемы незаконных свалок, сокращаются объемы вывозимых на полигоны отходов. в 2022 году будет заключены концессионные соглашения на создание и реконструкцию 65 объектов в 31 регионе страны на общую сумму в 166 млрд рублей. В 2023 году будут подписаны соглашения на 49 объектов в 27 регионах страны на сумму в 145 млрд рублей и в 2024 году количество дополнительно стартуют 19 проектов в 10 регионах страны на сумму в 57 млрд рублей. Всего 133 инвестпроекта на основе государственно-частного партнерства. Благодаря вводу все этих объектов в эксплуатацию в стране появятся мощности по утилизации 9,5 млн тонн отходов, а также по обработке 25,8 млн тонн. В этом смысле, наш опыт неоценим для коллег из стран АСЕАН», — отметил Денис Буцаев.

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Интересный опыт может дать разработка электронной модели федеральной схемы по обращению с отходами. Система позволит заключать договоры, подавать заявки на вывоз отходов в режиме реального времени, оперативно обмениваться электронными документами. Также Россия обладает широкими компетенциями в разработке инфраструктурных проектов в сфере обращения с ТКО и наработала значительные компетенции в области оборота отходами, представляющими устойчивый интерес для партнеров из Юго-Восточной Азии.

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По словам Ивана Полякова, Россия и страны АСЕАН в целях обеспечения экологической устойчивости и безопасности намерены взаимодействовать с учетом принципов ESG: выявлять востребованные инновационные технологии и оборудование, реализовывать совместные исследовательские и прикладные проекты, внедрять программы узкоспециализированной подготовки кадров с участием интеллектуальных партнеров в лице ведущих ВУЗов России и АСЕАН.