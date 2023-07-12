Экология 12 июля 2023, 16:54 Россия и Шри-Ланка обсудили запуск пилотного проекта по созданию объекта обращения с отходами на 1 млн тонн РЭО

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Шри-Ланка выразила заинтересованность в российском оборудовании в рамках пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обращению с отходами на территории Республики. Детали проекта и международное сотрудничество обсудили на рабочей встрече генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и министр промышленности Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка господин Рамеш Патирана.

«Мы продолжаем развивать международное сотрудничество в области обращения с отходами и в рамках формирования в РФ экономики замкнутого цикла. Россия уже наработала некий опыт, которым готова поделиться с другими странами. Наша реформа стартовала всего несколько лет назад, но уже дает результаты. Мы готовы говорить о российских технологиях в сфере переработки отходов, на повестке — реализация пилотного проекта по созданию комплексного объекта по обработке и утилизации отходами мощностью 1 млн тонн в год. Планируется, что все оборудование на объекте будет российского производства», — сообщил Денис Буцаев по итогам встречи.

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Министр особо отметил плодотворное взаимодействие между двумя странами, которое исторически характеризуется широким спектром областей сотрудничества, а также указал на высокое технологическое развитие РФ в сфере обращения с отходами.

Патирана пригласил специалистов РЭО посетить с деловым визитом Республику для аудита национальной системы обращения с отходами Шри-Ланки.