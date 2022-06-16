Россия и Сербия договорились сотрудничать в сфере обращения с отходами

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел встречу с Послом Республики Сербия в Российской Федерации Момчило Бабичем на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На встрече обсуждалось сотрудничество в сфере обращения с отходами.

«Обсудили с Господином Бабичем сотрудничество Российской Федерации и Республики Сербия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Российский экологический оператор заинтересован в инвестиционном и технологическом взаимодействии с сербскими компаниями. Рассчитываем на тесное взаимодействие с коллегами из Сербии», — отметил Денис Буцаев.

В свою очередь представители Сербии выразили готовность оказать поддержку в поиске партнеров в сфере обращения с ТКО на территории Республики. Они также отметили, что будут рады предоставить информацию по интересующим ППК РЭО сербским компаниям.